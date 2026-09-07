KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жаҳон нефть нархлари барқарор равишда ошиб бормоқда

    ALMATY. Кazinform — 7 сентябрь ҳолатига кўра, жаҳон нефть нархлари ўсиб бормоқда.

    нефть
    Фото: ParsToday

    Brent нефт нархи 0,53% га ўсиб, 1 баррель учун 96,81 долларни ташкил этди. Oilprice маълумотларига кўра, WТI нефть фьючерслари 0,61% га ўсиб, 1 баррель учун 92,04 долларни ташкил этди.

    Россиянинг Urals нефтининг нархи 1 баррель учун 86,70 долларни ташкил этмоқда. Унинг нархи 2,18% га ошди. Сўнгги бир ой ичида Urals нефтининг нархи 12,89% га, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан эса 45,83% га ошди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда нефть қазиб олиш ҳажми 99,5 миллион тоннага етди.

    Энергетика Нефть Нарх-наво Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф