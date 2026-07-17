Жаҳон чемпионати кубоги Louis Vuitton чемоданида стадионга олиб келинади
ASTANA. Kazinform - Футбол бўйича жаҳон чемпионати кубоги Нью-Йорк ва Нью-Жерсидаги стадионга Франциянинг Louis Vuitton мода уйи махсус тайёрлаган чемоданда олиб келинади, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Вашингтондаги мухбири NBC News'га таяниб.
Чемоданнинг олд қисмига «Victory» (ғалаба) ва «Vuitton» сўзларини англатувчи олтин рангли «V» ҳарфи ўйиб туширилган. Шунингдек, унга бренднинг машҳур монограммаси ва олтин қопламали латундан тайёрланган ҳимоя бурчаклари ўрнатилган.
Ички қисми оч жигар ранг чарм билан қопланган бўлиб, Louis Vuitton ва FIFA ўртасидаги ҳамкорликка бағишланган махсус нашивка билан безатилган.
Француз компанияси ушбу соврин учун чемодан дизайнини бешинчи марта ишлаб чиқмоқда. Бунгача бундай чемоданлар 2010, 2014, 2018 ва 2022 йиллардаги жаҳон чемпионатлари учун ҳам тайёрланган эди.
Louis Vuitton, шунингдек, «Формула-1» билан тузилган 10 йиллик келишув доирасида йирик автопойга мусобақалари совринлари учун ҳам махсус буюртма асосида ҳашаматли сандиқлар ишлаб чиқаради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШда бўлиб ўтадиган футбол бўйича жаҳон чемпионати финали чипталари нархи ҳақида хабар берилган эди.