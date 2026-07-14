Футбол бўйича жаҳон чемпионати финали чипталари нархи маълум бўлди
ASTANA. Kazinform - FIFA 19 июлда АҚШнинг Нью-Жерси штати, Ист-Ратерфорд шаҳридаги MetLife стадионида бўлиб ўтадиган футбол бўйича жаҳон чемпионати финали учун иккинчи тоифадаги қарийб 1 200 та чиптани 7 380 АҚШ долларидан сотувга чиқарди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Вашингтондаги махсус мухбири ABC Newsга таяниб.
FIFAнинг расмий сайтида харид қилиш учун иккинчи тоифадаги 1 178 та чипта мавжуд бўлган. Уларнинг барчаси стадионнинг юқори қаватида, майдоннинг ён чизиғи бўйлаб жойлашган бешта сектордан ўрин олган.
Шунингдек, қуйи қаватда жойлашган биринчи тоифадаги 68 та чипта ҳам сотувда қолган бўлиб, уларнинг нархи 19 995 АҚШ долларидан 32 970 АҚШ долларигача бўлган. Бундан ташқари, Trophy Lounge VIP ҳудуди учун чипталарни 32 500 ва 34 500 АҚШ долларига харид қилиш имконияти ҳам мавжуд.
FIFAнинг расмий чипталарни қайта сотиш платформасида финал учрашуви учун чипталар нархи 7 440 АҚШ долларидан бошланган. Энг қиммат таклиф эса 11 499 998 АҚШ долларига етган.
Иккиламчи бозордан харид қилинган финал чипталарини ҳам FIFA савдо платформаси орқали 7 440 АҚШ долларидан 11 499 998 АҚШ долларигача бўлган нархларда сотиб олиш мумкин бўлган.
Аввалроқ FIFA футбол бўйича жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини 64 та миллий терма жамоагача ошириш имкониятини кўриб чиқиши мумкинлиги ҳақида хабар берилган эди.