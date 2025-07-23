19:34, 23 Июль 2025 | GMT +5
Жаҳон чемпионати: Қозоғистон терма жамоаси таркибидан байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича кимлар қатнашади
ASTANA. Kazinform – 23-27 июль кунлари Португалиянинг Монтемор-у-Велью шаҳрида қайиқ (байдарка) ва каноэда эшкак эшиш бўйича ёшлар ва 23 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
Қатнашувчи қозоғистонлик спортчилар аниқ бўлди. 23 ёшгача бўлганлар таркибида қуйидагилар баҳс олиб боради:
Дмитрий Холмогоров, Денис Кленин, Егор Краснонос, Бекарис Раматулла, Дмитрий Людиков, Нуржан Муфтукулули, Ануар Алмағамбетов, Вячеслав Салов, Стелла Суханова, Руфина Искакова, Мария Бровкова, Ольга Сурмина, Мария Карманова ва Полат Тўребеков.
Ёшлар терма жамоаси таркибида эса қуйидаги спортчилар Қозоғистон шарафини ҳимоя қилади:
Динмухаммед Шинқожаев, Михаил Затолокка, Султан Шарапиев, Юрий Горбов, Эвелина Костенко ва Малика Турсин.