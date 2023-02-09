10:31, 09 Феврал 2023 | GMT +6
Жаҳон чемпиони унвонидан воз кечган Головкинга мажбурий рақиб тайинланди
ASTANA. Kazinform – Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) ўрта вазн тоифасида жаҳоннинг «супер чемпиони» Геннадий Головкинга (42-2-1, 37 КО) мажбурий рақиб белгилади. Қозоғистонлик боксчи кубалик «оддий» чемпион Эрисланди Лара (29-3-3, 17 КО) билан жанг ўтказиши ва ўз камарини ҳимоя қилиши керак, деб хабар бермоқда Kazinform Sports.kz порталига таяниб.
WBA ўз ресурсларида эълон қилганидек, томонларга музокара ўтказиш учун 15 кун вақт берилади. Муддат 8 февральда бошланади ва 23 февральда тугайди. Агар шу кунлар ичида боксчилар келишувга эриша олмасалар, промоутер савдоси эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, дастлаб Головкин IBF чемпионлигини бразилиялик Эскива Фалькаога қарши ҳимоя қилиши керак эди, бироқ куни кеча GGG бу унвондан бош тортгани маълум бўлди.
Фото: sports.kz