09:05, 10 Мумкин 2023 | GMT +6
Жаҳон чемпионати: Қозоғистон терма жамоасидан қанча боксчи чорак финалга чиқди
ТASHKENT. Кazinform – Ўзбекистон пойтахти Тошкентда ўтказилаётган жаҳон чемпионатида Қозоғистон терма жамоасидан етти нафар боксчи чорак финалга йўл олди. Бу борада терма жамоа тўртинчи ўринда бормоқда, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Куба чорак финал йўлланмасини қўлга киритган ўн икки нафар боксчи билан биринчи ўринни эгаллаб турибди. Кейинги ўринларда Ўзбекистон – ўн бир, Россия – саккиз нафар чарм қўлқоп усталари.
Испанияда - олтита, Франция ва Грузия - бешта, Иордания, Тожикистон ва Болгария - тўртта, Қирғизистон, Ҳиндистон, Бразилия ва Арманистон - учта, Япония, Венесуэла, Таиланд, Мўғулистон, Хитой, Озарбайжон, Замбия, Мексика - иккита, Тайвань, Шотландия. , Австралия, Хорватия, Венгрия, Беларусь, Колумбия, Гана, Италия, Австрия биттадан боксчилар чорак финалга чиқишди.
Муаллиф: Адилжан Умбет