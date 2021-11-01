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    15:32, 01 Ноябр 2021 | GMT +6

    Ўзбекистонда Россиянинг яна иккита университети филиали очилади

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    TASHKENT. Kazinform – Бу ҳақда Москвада ўтказилган Ўзбекистон ва Россия ўртасида иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилишида маълум қилинди, деб хабар беради Kazinform xs.uzга таяниб.

    Яқин келажакда Россиянинг Косигин номидаги дизайн ва технология университети ва Москва давлат геодезия ва картография университети филиаллари очилиши кутилмоқда.

    Ҳозирда Ўзбекистонда Россия университетларининг 15 та филиали фаолият кўрсатмоқда.


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