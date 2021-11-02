13:15, 02 Ноябр 2021 | GMT +6
Ўзбекистонда енгил автомобиль экспорти ошди
TASHKENT. Kazinform –Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2021 йилнинг январ-сентябр ойларида Ўзбекистон хорижий давлатларга қиймати 242,5 млн АҚШ долларига тенг бўлган 25 171 та енгил автомобиллар экспорт қилган, - деб хабар беради Kazinform қўмитанинг Telegram-каналига таяниб.
Маълум қилинишича, енгил автомобиль экспорти ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 14 036 тага ошган.
Шунингдек, 2021 йилнинг 9 ойида Ўзбекистон хорижий давлатлардан 18 150 та енгил автомобиль импорт қилган.