16:48, 25 Июн 2021 | GMT +6
Ўзбекистон 5 ойда 7,7 минг енгил автомобил импорт қилган
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон 2021 йилнинг январ-май ойларида хориждан қиймати 150,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 7,7 мингта енгил автомобил импорт қилган, деб хабар беради Kazinform Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси расмий Telegram-каналига асосланиб.
2021 йилнинг ўтган 5 ойи мобайнида Ўзбекистон энг кўп енгил автомобил импорт қилган давлатлар қуйидагича (АҚШ доллари ҳисобида):
Корея – 42,7 млн;
Хитой – 41,1 млн;
Россия – 30,5 млн;
Қозоғистон – 8,8 млн;
АҚШ – 6,7 млн;
Таиланд – 6,6 млн;
Польша – 4,6 млн;
Германия – 3,9 млн;
Литва – 2,5 млн;
Япония – 2,0 млн.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2021 йилнинг январ-май ойларида импорт қилинган электромобиллар учун 4,6 миллион АҚШ доллари сарфланган.