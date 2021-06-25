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    16:48, 25 Июн 2021 | GMT +6

    Ўзбекистон 5 ойда 7,7 минг енгил автомобил импорт қилган

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    TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон 2021 йилнинг январ-май ойларида хориждан қиймати 150,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 7,7 мингта енгил автомобил импорт қилган, деб хабар беради Kazinform Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси расмий Telegram-каналига асосланиб.

    2021 йилнинг ўтган 5 ойи мобайнида Ўзбекистон энг кўп енгил автомобил импорт қилган давлатлар қуйидагича (АҚШ доллари ҳисобида):

    Корея – 42,7 млн;

    Хитой – 41,1 млн;

    Россия – 30,5 млн;

    Қозоғистон – 8,8 млн;

    АҚШ – 6,7 млн;

    Таиланд – 6,6 млн;

    Польша – 4,6 млн;

    Германия – 3,9 млн;

    Литва – 2,5 млн;

    Япония – 2,0 млн.

    Шуни таъкидлаш жоизки, 2021 йилнинг январ-май ойларида импорт қилинган электромобиллар учун 4,6 миллион АҚШ доллари сарфланган.

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