Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги жаҳон рейтингида 12-ўринга кўтарилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчиларнинг ўсмирлар ўртасидаги янгиланган ITF рейтингидаги ўрни маълум бўлди.
Занғар Нурланули 24-ўриндан 12-ўринга кўтарилди ва ТОП-10 ликка киришга яқин.
Дамир Жалғасбай 60-ўриндан 31-ўринга, Даниэль Тазабеков эса 94-ўриндан 52-ўринга кўтарилди.
Учаласи ҳам 17 ёшда.
З. Нурланули, Д. Жалғасбай, Д. Тазабеков 24 январдан 1 февралгача бўлиб ўтадиган Австралия очиқ чемпионатининг асосий босқичида иштирок этадилар. Занғар мусобақада 8-рақетка сифатида рўйхатга олинган.
Австралия очиқ чемпионатидан олдин уч нафар ёш қозоғистонлик теннисчи ушбу мамлакатда бўлиб ўтадиган ITF J300 TRARALGON турнирида ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, илгари Юлия Путинцева Брисбен турнирининг иккинчи босқичига чиққанлиги ҳақида хабар берган эдик.