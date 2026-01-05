OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:09, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Юлия Путинцева Брисбен турнирининг иккинчи босқичига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик, дунёнинг 74-ракеткаси Юлия Путинцева Брисбен (Австралия) WТА 500 турнирининг иккинчи босқичига чиқди.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи саралаш турнирининг финалида мағлуб бўлган эди.

    Чехиялик Каролина Плискова мусобақадан четлатилгани сабабли, Юлия Путинцева асосий турнирда унинг ўрнини эгаллади.

    Қозоғистонлик спортчи биринчи босқичда дунёнинг 65-ракеткаси америкалик Хейли Баптистани яққол устунлик билан мағлуб этди - 6:2, 6:4.

    Бир соат 6 дақиқа давом этган ўйинда Путинцева 7 та брейк-пойнтдан 3 тасини, шунингдек, 2 та эйсни фойдаланди. Баптиста 3 та эйс ва 1 та брейк (4 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Юлия Путинцева иккинчи босқичда дунёнинг 26-ракеткаси украиналик Марта Костюк билан тўқнаш келади.

    Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Элена Рибакинанинг рақиби ҳам аниқланди. Турнирни иккинчи босқичда бошлайдиган Е. Рибакина 76-ўриндаги хитойлик Чжан Шуай билан учрашади. У қийин кечган баҳсда дунёнинг 49-ракеткаси америкалик Эшлин Кругерни 6:4, 5:7, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Эслатиб ўтамиз, Александр Бубликнинг Гонконг турниридаги эҳтимолий рақиби маълум бўлди.

