Юлия Путинцева Брисбен турнирининг иккинчи босқичига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик, дунёнинг 74-ракеткаси Юлия Путинцева Брисбен (Австралия) WТА 500 турнирининг иккинчи босқичига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи саралаш турнирининг финалида мағлуб бўлган эди.
Чехиялик Каролина Плискова мусобақадан четлатилгани сабабли, Юлия Путинцева асосий турнирда унинг ўрнини эгаллади.
Қозоғистонлик спортчи биринчи босқичда дунёнинг 65-ракеткаси америкалик Хейли Баптистани яққол устунлик билан мағлуб этди - 6:2, 6:4.
Бир соат 6 дақиқа давом этган ўйинда Путинцева 7 та брейк-пойнтдан 3 тасини, шунингдек, 2 та эйсни фойдаланди. Баптиста 3 та эйс ва 1 та брейк (4 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Юлия Путинцева иккинчи босқичда дунёнинг 26-ракеткаси украиналик Марта Костюк билан тўқнаш келади.
Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Элена Рибакинанинг рақиби ҳам аниқланди. Турнирни иккинчи босқичда бошлайдиган Е. Рибакина 76-ўриндаги хитойлик Чжан Шуай билан учрашади. У қийин кечган баҳсда дунёнинг 49-ракеткаси америкалик Эшлин Кругерни 6:4, 5:7, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.
