    10:35, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Александр Бубликнинг Гонконг турниридаги эҳтимолий рақиби маълум бўлди

    ASTANА. Кazinform — 5-10 январь кунлари Гонконгда бўлиб ўтадиган АTP 250 теннис турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.

    Бублик
    Фото: Sports.kz

    Дунё рейтингида 11-ўринни эгаллаган қозоғистонлик Александр Бублик янги йилнинг биринчи турнирида 2-ракетка сифатида қайд этилди.

    Иккинчи босқичдан бошлаб А. Бублик 77-ўриндаги нидерландиялик Ботик ван де Зандсхулп ёки саралаш босқичи ғолибларидан бири билан тўқнаш келади.

    Италиялик Лоренцо Музетти, россиялик Андрей Рублев ва Карен Хачанов ҳам турнирда иштирок этадилар.

    Рейтингда 97-ўринни эгаллаган яна бир қозоғистонлик Александр Шевченко Брисбен (Австралия) АТР 250 турнирининг ярим финалида дунёнинг 85-ракеткаси, бельгиялик Рафаэль Коллиньонга ютқазди - 5:7, 4:6.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик Аружан Сағиндиқова Ҳиндистондаги турнирда чемпион бўлди.

