    Аружан Сағиндиқова Ҳиндистондаги турнирда чемпион бўлди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 21 ёшли Аружан Сағиндиқова Аҳмадобод (Ҳиндистон) ITF W15 турнирининг жуфтлик баҳслари финалида ўйнади.

    Аружан Сағиндиқова
    Фото: sports.kz

    Қозоғистонлик теннисчи россиялик Мария Головина билан биргаликда чемпионлик унвони учун финалда турнирнинг 1-ракеткалари япониялик Мана Кавамура – Хонока Кобаяси жуфтлигига қарши ўйнади.

    Биринчи сетда Қозоғистон-Россия жуфтлиги 6:3 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Аружан ва Мария иккинчи сетда ҳам бўш келмади - 6:2. Шундай қилиб, Аружан Сағиндиқова янги йилдаги биринчи унвонини қўлга киритди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Юлия Путинцеванинг Брисбен турнирини ғалаба билан бошлагани ҳақида ёзган эдик.

