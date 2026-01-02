OZ
    11:35, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Юлия Путинцева Брисбен турнирини ғалаба билан бошлади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 71-ракеткаси Юлия Путинцева Брисбен WТА 500 турнири саралаш босқичининг финалига чиқди.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Саралаш босқичининг ярим финалида қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 119-ракеткаси, австралиялик Присцилла Хон билан тўқнаш келди.

    Ўйин Путинцева фойдасига 6:4, 6:3 ҳисобида ҳал бўлди.

    Бир соат 19 дақиқа давом этган ўйинда қозоғистонлик теннисчи 8 та брейк-поинтдан 5 тасини ва 2 та эйсдан фойдаланди. Хон 3 та эйс, 3 та брейк (5 та брейк-поинт) билан ажралиб турди.

    Агар Юлия Путинцева саралаш босқичи финалида кейинги рақибини мағлуб этса, у асосий тўрга йўлланма олади.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчилар Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди.

