11:35, 02 Январь 2026 | GMT +5
Юлия Путинцева Брисбен турнирини ғалаба билан бошлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 71-ракеткаси Юлия Путинцева Брисбен WТА 500 турнири саралаш босқичининг финалига чиқди.
Саралаш босқичининг ярим финалида қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 119-ракеткаси, австралиялик Присцилла Хон билан тўқнаш келди.
Ўйин Путинцева фойдасига 6:4, 6:3 ҳисобида ҳал бўлди.
Бир соат 19 дақиқа давом этган ўйинда қозоғистонлик теннисчи 8 та брейк-поинтдан 5 тасини ва 2 та эйсдан фойдаланди. Хон 3 та эйс, 3 та брейк (5 та брейк-поинт) билан ажралиб турди.
Агар Юлия Путинцева саралаш босқичи финалида кейинги рақибини мағлуб этса, у асосий тўрга йўлланма олади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчилар Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди.