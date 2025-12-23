OZ
    17:38, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик теннисчилар Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Теннисчилар Асилжан Аристанбекова ва Инкар Дюйсейбай Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Казахстанские теннисистки выиграли турнир в Турции
    Фото: КТФ

    Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтган ITF W15 турнирида қозоғистонлик теннисчилар ғолибликни қўлга киритди.

    Спортчиларимиз финалда арманистонлик Ани Амирагян ва туркиялик Ада Кумру дуэтидан устун келди. Учрашув 5:7, 6:4, 11:9 ҳисобида якунланди.

    Бу Асилжан ва Инкарнинг аёллар ўртасидаги ITF турнесида бирга қўлга киритилган иккинчи титулдир. 2025 йилнинг ёзида қозоғистонлик спортчилар Астанадаги ITF W15 турнирида ғолибликни қўлга киритди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
