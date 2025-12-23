17:38, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик теннисчилар Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Теннисчилар Асилжан Аристанбекова ва Инкар Дюйсейбай Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтган ITF W15 турнирида қозоғистонлик теннисчилар ғолибликни қўлга киритди.
Спортчиларимиз финалда арманистонлик Ани Амирагян ва туркиялик Ада Кумру дуэтидан устун келди. Учрашув 5:7, 6:4, 11:9 ҳисобида якунланди.
Бу Асилжан ва Инкарнинг аёллар ўртасидаги ITF турнесида бирга қўлга киритилган иккинчи титулдир. 2025 йилнинг ёзида қозоғистонлик спортчилар Астанадаги ITF W15 турнирида ғолибликни қўлга киритди.