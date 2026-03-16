ЮНEСКО Франция қирғоқларида цунами хавфи ҳақида огоҳлантирди
ASTANА. Кazinform — ЮНEСКО келгуси ўн йилликда Ўрта ер денгизида, жумладан, Франция қирғоқларида цунами хавфи юқори эканлиги ҳақида огоҳлантирди, деб хабар беради BILD.
Мутахассислар Ўрта ер денгизини хавфсиз деб ҳисоблаш мумкин эмаслигини таъкидламоқда. Тарихий маълумотлар шуни кўрсатадики, вайронкор тўлқинлар Франция қирғоқларига бир неча бор етиб келган.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, цунами нафақат зилзилалар, балки сув ости кўчкилари ёки вулқон отилишлари натижасида ҳам юзага келиши мумкин. Тўлқинларнинг ўзи хавфли эмас, балки портларни сув босиши ва қирғоқ инфратузилмасини вайрон қилиши мумкин бўлган кучли оқимлар мавжуд.
Масалан, 1979 йилда Ница шаҳрида қурилиш пайтида сув ости кўчкиси 8 кишининг ҳаётига зомин бўлган тўлқинни келтириб чиқарди. 2003 йилда Жазоирда содир бўлган зилзиладан кейин ҳам цунами зарари қайд этилган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, Ўрта ер денгизида огоҳлантириш вақти жуда қисқа, баъзан атиги бир неча дақиқа.
