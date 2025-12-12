OZ
    10:38, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Японияда 6,7 ​​магнитудали зилзила содир бўлди, бу эса цунами хавфини оширди

    ASTANA. Kazinform - Жума куни Япония метеорология агентлиги Аомори префектураси қирғоқлари яқинида Тинч океанида 6,7 ​​магнитудали дастлабки зилзиладан сўнг Япониянинг шимолий ва шимоли-шарқий қисмида цунами ҳақида огоҳлантириш эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии: есть угроза цунами
    Фото: aa.com.tr

    Kyodo агентлигининг хабар беришича, Япония метеорология агентлиги Хоккайдонинг Тинч океани қирғоғи, шунингдек, Аомори, Иватэ ва Мияги префектуралари 1 метргача цунами хавфи остида бўлиши мумкинлигини хабар қилди.

    Огоҳлантириш Аоморининг шарқий қирғоғида маҳаллий вақт билан тахминан соат 11:44 да содир бўлган зилзиладан кейин эълон қилинди. Зилзила маркази тахминан 20 километр чуқурликда жойлашган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 8 декабрда Аоморининг шарқий қирғоғида 7,5 магнитудали кучли зилзила содир бўлди, бу эса аҳолини уч метргача баландликдаги тўлқинлар ҳақида огоҳлантиришга ундади. Зилзилалар натижасида 30 дан ортиқ одам жароҳат олди.

