Японияда 6,7 магнитудали зилзила содир бўлди, бу эса цунами хавфини оширди
ASTANA. Kazinform - Жума куни Япония метеорология агентлиги Аомори префектураси қирғоқлари яқинида Тинч океанида 6,7 магнитудали дастлабки зилзиладан сўнг Япониянинг шимолий ва шимоли-шарқий қисмида цунами ҳақида огоҳлантириш эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Kyodo агентлигининг хабар беришича, Япония метеорология агентлиги Хоккайдонинг Тинч океани қирғоғи, шунингдек, Аомори, Иватэ ва Мияги префектуралари 1 метргача цунами хавфи остида бўлиши мумкинлигини хабар қилди.
Огоҳлантириш Аоморининг шарқий қирғоғида маҳаллий вақт билан тахминан соат 11:44 да содир бўлган зилзиладан кейин эълон қилинди. Зилзила маркази тахминан 20 километр чуқурликда жойлашган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 8 декабрда Аоморининг шарқий қирғоғида 7,5 магнитудали кучли зилзила содир бўлди, бу эса аҳолини уч метргача баландликдаги тўлқинлар ҳақида огоҳлантиришга ундади. Зилзилалар натижасида 30 дан ортиқ одам жароҳат олди.