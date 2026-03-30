Юлия Путинцеванинг Чарльстон турниридаги рақиби аниқланди
ASTANА. Кazinform – 30 мартдан 5 апрелгача АҚШда бўлиб ўтадиган Чарльстон WТА 500 турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 75-ракеткаси Юлия Путинцева биринчи босқичда WТА рейтингида 111-ўринни эгаллаган янги зеландиялик Лулу Сунга қарши ўйнайди.
Агар у уни мағлуб этса, дунёда 11-ўринни ва турнирда бешинчи ўринни эгаллаган америкалик Жессика Пегула билан тўқнаш келади.
Жаҳон рейтингида 11-ўринни эгаллаган россиялик Екатерина Александрова турнирда иккинчи ракетка сифатида рўйхатга олинган.
Ўтган йили Ж. Пегула финалда ватандоши Софья Кенинни 6:3, 7:5 ҳисобида мағлуб этиб, турнирда чемпион бўлган эди. Юлия Путинцева эса учинчи босқичдан ўта олмади.
Бу Юлия Путинцева учун Қозоғистон ва Канада ўртасидаги ўйин олдидан сўнгги мусобақа бўлади. Ўйин 10-11 апрель кунлари Остонада Билли Жинн Кинг кубоги доирасида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Ҳиндистондаги турнирнинг мутлақ чемпионига айланди.