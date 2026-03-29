    12:13, 29 Март 2026 | GMT +5

    Жибек Қуламбаева Ҳиндистондаги турнирнинг мутлақ чемпионига айланди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси аъзоси, дунёнинг 419-ракеткаси Жибек Қуламбаева Нагпур (Ҳиндистон) ITF W15 турнирининг яккалик баҳсларида ғолиб чиқди.

    Жибек Қуламбаева
    Фото: instagram.com/kulambayevaa

    Турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи финалда рейтингда 1159-ўринни эгаллаган ҳиндистонлик Сонал Патил билан чемпионлик унвони учун рақобатлашди.

    Жибек биринчи сетда яққол устунликни кўрсатди — 6:1.

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи сетда ҳам очко йўқотмади — 6:3.

    Шундай қилиб, Жибек Қуламбаева турнирнинг мутлақ чемпионига айланди. Аввалроқ у жуфтлик баҳсларида россиялик Екатерина Яшина билан бирга ғалаба қозонган эди.

    Бекабат Узаков
