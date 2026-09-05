Qozog‘istonda +37°C gacha issiq kutilmoqda
ASTANA. Kazinform — 5-7-sentabr kunlari Qozog‘istonning aksariyat qismida quruq va iliq ob-havo kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Kazgidromet” RDKga tayanib.
5-7-sentabr kunlari Qozog‘istonning katta qismi yuqori atmosfera bosimi hududi ta’sirida bo‘ladi, natijada asosan quruq va qisman bulutli ob-havo bo‘ladi.
Mamlakatning g‘arbi, janubi va janubi-sharqida atmosfera frontlari ta’sirida bo‘lgan joylarda momaqaldiroq bo‘lishi va shamol bilan birga qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
Yozdagidek iliq kunlar deyarli butun mamlakat aholisini xursand qiladi, ammo sharq va janubi-sharqning tog‘li hududlarida tunlar salqinlashadi.
Kunduzgi harorat:
- G‘arb, shimol va markazda +25°C dan +33°C gacha.
- Sharqda +20°C dan +25°C gacha.
- Janubda +28°C dan +37°C gacha.
- Janubi-sharqda harorat 20°C dan 30°C gacha, tog‘li va tog‘oldi hududlarida esa 10°C dan 20°C gacha bo‘ladi.
Eslatib o‘tamiz, 4-sentabr kuni Qozog‘istonning sharqida kechasi 3 darajagacha sovuq bo‘lishi haqida xabar bergan edik.