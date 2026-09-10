Yomg‘ir va 28°C gacha issiq: 10-12-sentabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — 10-12-sentabr kunlari Qozog‘istonda yomg‘ir, momaqaldiroq va shamol kuchayishi bilan bog‘liq beqaror ob-havo kuzatilishi kutilmoqda. Shimolda havo salqinlashadi, janubda esa yozgi iliq saqlanib qoladi, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Yaqin kunlarda Qozog‘istonning aksariyat qismida shimoli-g‘arbiy siklon va unga bog‘liq atmosfera frontlari ob-havoni belgilaydi. Yomg‘ir yog‘adi, ba’zi joylarda momaqaldiroq bo‘ladi, shamol tezligi kuchayadi va havo harorati asta-sekin pasayadi, beqaror ob-havo kutilmoqda.
Mamlakatning janubi-sharqida 12-sentabr kuni yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda, undan keyin iliq ob-havo davom etadi. Shu bilan birga, g‘arbda, siklon o‘tgandan so‘ng, yog‘ingarchilik pasayadi va ob-havo sharoiti asta-sekin barqarorlashadi.
Shimol va shimoli-g‘arbda harorat +13°C+23°C gacha, markazda +15°C 25°C gacha pasayadi va g‘arbda asta-sekin +20°C+28°C gacha ko‘tariladi.
Eslatib o‘tamiz, 9-sentabr kuni Qozog‘istonning to‘rtta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.