Bugun Qozog‘istonning to‘rtta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 9-sentabr kuni Almati, O‘skemen, Aqto‘be shaharlarida va kechasi Semey shahrida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalar konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 8-10-sentabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.