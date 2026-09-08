8-10-sentabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — 8-10-sentabr kunlari Qozog‘istonning g‘arbida yomg‘ir yog‘ishi va haroratning asta-sekin pasayishi kutilmoqda, mamlakatning aksariyat qismida yozgi iliq ob-havo saqlanib qoladi, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Yaqin kunlarda Qozog‘istonning g‘arbiy hududlari markazi Samara ustida joylashgan siklon ta’sirida bo‘ladi. U ba’zi joylarda kuchli yomg‘ir yog‘ishi va haroratning pasayishiga olib keladi.
Mamlakatning qolgan qismida yozgi iliq ob-havo kuzatiladi. Atmosfera frontal bo‘linmalari o‘tishi bilan shimol, markaz, janub va janubi-sharqning tog‘li hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Faqat mamlakat sharqida, antisiklon ta’sirida, yog‘ingarchiliksiz ochiq ob-havo saqlanib qoladi.
G‘arbda harorat kechasi +12°C +21°C dan +7°C +16°C gacha, kunduzi +15°C+25°C dan +13°C +23°C gacha pasayishi kutilmoqda. Shimoli-g‘arbda harorat kechasi +13°C +20°C dan +5°C +15°C gacha, kunduzi +20°C +30°C dan +15+25°C gacha pasayishi kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 7-sentabr kuni Qozog‘istonning 10 ta shahrida havo sifati monlashishi haqida xabar bergan edik.