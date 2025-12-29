16:10, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Йоханнес бўрони Швеция, Норвегия ва Финляндияни қамраб олди
ASTANA. Кazinform – Йоханнес бўрони Швеция, Норвегия ва Финляндияда электр узатиш линияларини ишдан чиқарди, ўн минглаб уйларни электрсиз қолдирди, деб хабар беради Кazinform агентлиги DWга таяниб.
Швециянинг ТТ ахборот агентлиги хабар беришича, Швецияда 40 000 та уй электрсиз қолди. Стокгольмдан 200 километр узоқликда жойлашган Сандвикен шаҳрида дарахт шохи йиқилиб, бир киши вафот этди.
Шунингдек, Hemab энергетика компанияси ходимининг очиқ ҳавода ишлаётганида дарахт йиқилди.
Шунингдек, Финляндияда кучли шамол Женевадан учиб келаётган Swiss Airlines йўловчи самолётини учиш-қўниш йўлагидан учириб юбораёзди. У қор уюмига тушиб қолди. Ҳодисада ҳеч ким жабрланмади.
Эслатиб ўтамиз, Австралияда қум бўрони шахтани қамраб олди.