13:37, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Австралияда қум бўрони шахтани қамраб олди
ASTANA. Kazinform — Австралиялик кончилар шимолий ҳудуддаги Танами чўлида қум бўронига дуч келди, деб хабар беради РИА Новости.
“Австралиянинг олис Танами чўлидаги энг йирик ер ости олтин конларидан бирида икки кундан бери қум бўрони давом этмоқда”, - дея хабар беради Guardian.
Ҳамкасблари билан бўрон остида қолган кончи Лаклан Маркант воқеа ҳақида гапириб берди.
“Бу бизга Улуруни (Австралия шимолидаги 348 метр баландликдаги тош — таҳр.) эслатди. Унинг ҳажмини тасаввур қилинг. У биз томон учаётганга ўхшайди”, - дейди Лаклан Маркант.
Нашрнинг ёзишича, кончилардан ҳеч ким жабрланмаган.