OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:37, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Австралияда қум бўрони шахтани қамраб олди

    ASTANA. Kazinform — Австралиялик кончилар шимолий ҳудуддаги Танами чўлида қум бўронига дуч келди, деб хабар беради РИА Новости.

    Австралияда құмды дауыл шахтаны басып қалды
    Фото: Белта

    “Австралиянинг олис Танами чўлидаги энг йирик ер ости олтин конларидан бирида икки кундан бери қум бўрони давом этмоқда”, - дея хабар беради Guardian.

    Ҳамкасблари билан бўрон остида қолган кончи Лаклан Маркант воқеа ҳақида гапириб берди.

    “Бу бизга Улуруни (Австралия шимолидаги 348 метр баландликдаги тош — таҳр.) эслатди. Унинг ҳажмини тасаввур қилинг. У биз томон учаётганга ўхшайди”, - дейди Лаклан Маркант.

    Нашрнинг ёзишича, кончилардан ҳеч ким жабрланмаган.

    Теглар:
    Об-ҳаво Жаҳон янгиликлари Австралия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!