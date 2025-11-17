Йилнинг якуний турнирида ғалаба қозонган италиялик теннисчи ўзига хос натижага эришди
ASTANА. Кazinform — Италиялик, дунёнинг 2-ракеткаси Янник Синнер бирорта ҳам сетда мағлуб бўлмасдан кетма-кет йилнинг иккита якуний турнирида ғалаба қозонган биринчи теннисчи бўлди.
Италиялик теннисчи Туринда якунланган АТР якуний турнирининг финалида дунёнинг 1-ракеткаси, испаниялик Карлос Алькарасни мағлуб этди — 7:6 (7:4), 7:5.
Синнер шунингдек, 2024 йилги АТР якуний турнирида ҳам ажойиб натижа кўрсатди. У ерда у финалда америкалик Тейлор Фрицни мағлуб этди.
Шундай қилиб, италиялик теннисчи спортдаги фаолиятидаги йигирма тўртинчи ва бу мавсумдаги 6-унвонини қўлга киритди. Бунгача у Париж, Пекин, Вена, шунингдек, Уимблдон Австралия очиқ чемпионатида ғалаба қозонган.
Бундан ташқари, Синнер кучли ўнталикдаги теннисчиларни 59 марта мағлуб этган. У сўнгги 78 та ўйинининг 71 тасида ғалаба қозонган.
Туриндаги нуфузли турнирда бирорта ҳам ўйинда мағлуб бўлмаган Я. Синнер 5 миллион 71 минг доллар ишлаб топди. Унинг бу мавсумдаги даромади 19,12 миллион долларга етди.
Бу йил Ар-Риёдда бўлиб ўтган WТА якуний турнирида Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина барча бешта ўйинда ғалаба қозонди ва 5 миллион 235 минг доллар ишлаб топди. Шу тариқа у аёллар тенниси тарихида рекорд натижани қайд этди.