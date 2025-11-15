Елена Рибакина ноёб даромад билан иккинчи марта Гиннеснинг рекордлар китобига кирди
ASTANA. Kazinform — Теннис тарихидаги энг катта даромадни қўлга киритган қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакинанинг ютуғи Гиннеснинг рекордлар китобида расман қайд этилди.
Қозоғистонлик теннисчи бу йил Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтган WТА финалида 5,235 миллион доллар ишлаб топди.
Бунгача ҳеч ким бундай маррага эришмаган. Аввалги рекордлар беларуслик Арина Соболенко ва испаниялик Карлос Алькарасга тегишли эди. Улар бу йилги АҚШ очиқ чемпионатида 5 миллион доллар ишлаб олди.
Рибакина Саудия Арабистонида йил якунига этган турнирда барча бешта рақибини мағлуб этгани маълум. Финал баҳсида у дунёнинг биринчи рақамли теннисчиси Арина Соболенкони 6:3, 7:6 (7:0) ҳисобида мағлуб этди.
Бу Елена Рибакинанинг Гиннеснинг рекордлар китобига иккинчи марта кириши ҳисобланади. У ўтган йили Австралия очиқ чемпионатида россиялик Анна Блинковага қарши энг узун тай-брейкда иштирок этган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик теннисчи Мисрдаги турнирда бир кунда иккита учрашувда ғалаба қозонгани ҳақида ёзган эдик.
Қозоғистонлик теннисчи АҚШдаги турнирнинг ярим финалига ҳам йўлланма олди.