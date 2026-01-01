OZ
    Йил якуни бўйича Қозоғистоннинг ТОП-10 боксчиси аниқланди

    ASTANА. Кazinform — Boxrec.com сайти 2025 йил якуни бўйича Қозоғистоннинг энг яхши боксчилари рейтингини эълон қилди. Бу ҳақда Sports.kz хабар берди.

    Жанибек Алимханули
    Фото: No Limit Boxing

    Рейтингда биринчи ўринни Жанибек Алимханули (17-0, 12 КО) эгаллади. Ҳозирда у WBO ва IBF версиялари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони бўлиб қолмоқда. Бироқ, у яқинда допинг можаросига аралашди. Агар боксчининг айби исботланса, у дисквалификация қилиниши ва чемпионлик камарларидан маҳрум қилиниши мумкин.

    Қозоғистонлик энг яхши уч боксчи сафида Султан Заурбек (20-0, 13 КО) ва Жанқош Тураров (29-0, 20 КО) ҳисобланади.

    ТОП-10 таликка кирган бошқа спортчилар:

    • Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО),
    • Бек Нурмағанбет (15-0, 13 КО),
    • Бекман Сойлибаев (21-1, 12 КО),
    • Батир Жукембаев (24-1, 17 КО),
    • Руслан Мадиев (18-2-1, 6 КО),
    • Елшат Ниғметолла (21-0-3, 8 КО),
    • Садриддин Аҳмедов (15-0-1, 13 КО).

    Эслатиб ўтамиз, икки қозоғистонлик дунёнинг энг яхши боксчилари топ-5 талигига кирди.

