14:17, 01 Январь 2026 | GMT +5
Йил якуни бўйича Қозоғистоннинг ТОП-10 боксчиси аниқланди
ASTANА. Кazinform — Boxrec.com сайти 2025 йил якуни бўйича Қозоғистоннинг энг яхши боксчилари рейтингини эълон қилди. Бу ҳақда Sports.kz хабар берди.
Рейтингда биринчи ўринни Жанибек Алимханули (17-0, 12 КО) эгаллади. Ҳозирда у WBO ва IBF версиялари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони бўлиб қолмоқда. Бироқ, у яқинда допинг можаросига аралашди. Агар боксчининг айби исботланса, у дисквалификация қилиниши ва чемпионлик камарларидан маҳрум қилиниши мумкин.
Қозоғистонлик энг яхши уч боксчи сафида Султан Заурбек (20-0, 13 КО) ва Жанқош Тураров (29-0, 20 КО) ҳисобланади.
ТОП-10 таликка кирган бошқа спортчилар:
- Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО),
- Бек Нурмағанбет (15-0, 13 КО),
- Бекман Сойлибаев (21-1, 12 КО),
- Батир Жукембаев (24-1, 17 КО),
- Руслан Мадиев (18-2-1, 6 КО),
- Елшат Ниғметолла (21-0-3, 8 КО),
- Садриддин Аҳмедов (15-0-1, 13 КО).
Эслатиб ўтамиз, икки қозоғистонлик дунёнинг энг яхши боксчилари топ-5 талигига кирди.