20:09, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Икки қозоғистонлик дунёнинг энг яхши боксчилари топ-5 талигига кирди
ASTANA. Kazinform - Халқаро бокс федерацияси йилнинг энг яхши боксчилари рўйхатини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Федерация эркаклар ва аёллар орасидан энг яхши беш боксчини танлади. Ушбу энг яхши бешликдан энг яхшилари ижтимоий тармоқлардаги мухлислар овози орқали танланади.
Номзодлар орасида қозоғистонлик Махмуд Собирхан ва Наталья Богданова бор. Иккаласи ҳам жаҳон чемпионлари, Махмуд Собирхан эса 2025 йилда икки карра жаҳон чемпиони бўлган.
Йилнинг энг яхши боксчиси номинациялари рўйхати қуйидагича:
- Фазлиддин Эркинбоев (Ўзбекистон);
- Жавохир Умматалиев (Ўзбекистон);
- Луис Оливейра (Бразилия);
- Юри Фалькао (Бразилия);
- Махмуд Сабирхан (Қозоғистон).
Йилнинг энг яхши аёл боксчиси номинациялари рўйхати қуйидагича:
- Жайсмин Ламбория (Ҳиндистон);
- Минакши Худа (Ҳиндистон);
- Суннива Хуфстад (Норвегия);
- Наталья Богданова (Қозоғистон);
- Агата Качмарская (Польша).