09:08, 27 Март 2026 | GMT +5
Йил бошидан буён 34 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Туркияга борган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 34 634 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Туркияга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 минг нафарга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:
- саёҳат – 28 416 нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 5 364 нафар;
- хизмат юзасидан – 311 нафар;
- ўқиш – 300 нафар;
- даволаниш – 243 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 156 та мамлакатдан жами 1 776 336 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.