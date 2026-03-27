    09:08, 27 Март 2026 | GMT +5

    Йил бошидан буён 34 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Туркияга борган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 34 634 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Туркияга сафар қилган.

    Туркия
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 минг нафарга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • саёҳат – 28 416 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 5 364 нафар;
    • хизмат юзасидан – 311 нафар;
    • ўқиш – 300 нафар;
    • даволаниш – 243 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 156 та мамлакатдан жами 1 776 336 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

