12:20, 24 Март 2026 | GMT +5
2 ойда Ўзбекистонга 1,7 млндан ортиқ турист ташриф буюрди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 156 та мамлакатдан жами 1 776 336 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 441 минг нафарга ёки 33 фоизга ошган.
Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:
- Қирғиз Республикаси – 521 138 нафар;
- Тожикистон – 469 060 нафар;
- Қозоғистон – 386 284 нафар;
- Россия – 123 310 нафар;
- Афғонистон – 83 613 нафар;
- Туркманистон – 51 206 нафар;
- Хитой – 49 080 нафар;
- Туркия – 24 212 нафар;
- Ҳиндистон – 9 438 нафар;
- Корея Республикаси – 5 398 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-февраль ойларида 1 081 612 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.