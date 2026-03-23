    09:08, 23 Март 2026 | GMT +5

    Икки ойда 1 миллиондан зиёд ўзбекистонликлар чет элга сафар қилган

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-февраль ойларида 1 081 612 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 49,3 минг нафарга ошган.

    2026 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп борган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси — 426 421 нафар;
    • Тожикистон — 179 390 нафар;
    • Қозоғистон — 166 017 нафар;
    • Саудия Арабистони — 115 350 нафар;
    • Россия — 62 054 нафар;
    • Туркия — 34 634 нафар;
    • БАА — 26 449 нафар;
    • Таиланд — 10 946 нафар;
    • Хитой — 8 890 нафар;
    • Миср — 8 872 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2026 йил январь-февраль ойларида 1,7 миллион хорижий сайёҳни қабул қилди, Қозоғистон эса ташриф буюрувчилар сони бўйича етакчи учликка кирди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
