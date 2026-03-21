Қозоғистон Ўзбекистонга сайёҳлар оқими бўйича етакчилар қаторида
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон 2026 йил январь-февраль ойларида 1,7 миллион хорижий сайёҳни қабул қилди, Қозоғистон эса ташриф буюрувчилар сони бўйича етакчи учликка кирди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистонга 156 мамлакатдан 1,7 миллиондан ортиқ хорижий фуқаролар ташриф буюрган.
Январь ва февраль ойларида мамлакатга ташриф буюрган сайёҳлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 33 фоизга ошди.
Қўшни давлатлар энг кўп ташриф буюрувчилар сонини ташкил этди. Етакчи учлик Қирғизистон (521 000), Тожикистон (469 000) ва Қозоғистон (386 000) бўлди.
Россия, Афғонистон, Туркманистон, Хитой, Туркия, Ҳиндистон ва Жанубий Корея ҳам етакчи ўнталикка кирди.
Аввалроқ, Қозоғистон ва Ўзбекистон янги ҳаво йўналишларини очаётгани ҳақида хабар берилган эди.
Шунингдек, Ўзбекистон туризмни қўллаб-қувватлашни кучайтираётгани ҳақида ёзган эдик.