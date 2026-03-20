Авиакомпаниялар учун субсидиялар ва бонуслар: Ўзбекистон туризмни қўллаб-қувватлашни кучайтиради
ASTANA. Kazinform – Ўзбекистонда мамлакатни хавфсиз сайёҳлик йўналиши сифатида тарғиб қилиш бўйича кенг кўламли кампания бошланмоқда, деб хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Самарқанд вилоятини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича йиғилишда маълум қилди.
«Кўриб турганингиздек, глобал беқарорлик, нефть нархларининг ошиши ва транспорт харажатлари туфайли таъминот занжирларидаги узилишлар табиий равишда озиқ-овқат нархларига таъсир қилмоқда. Шу билан бирга, тахминан 100 миллион сайёҳ саёҳат қилиш учун хавфсиз ва ишончли йўналишларни қидирмоқда. Бундай вазиятда озиқ-овқат ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва туризм ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш ҳокимларнинг асосий мақсадлари бўлиши керак», - деди у.
Апрель ойида туроператорларни қўллаб-қувватлаш учун "Ўзбекистонда очиқ туризм мавсуми" эълон қилинади. Шундай қилиб, 1 апрелдан бошлаб уч ой давомида улар жалб қилинган ҳар 1000 хорижий сайёҳ учун 5000 долларгача субсидия оладилар. Қўшилган қиймат солиғининг ярми нақд пул сифатида қайтарилади.
Ҳаво транспортини рағбатлантириш учун молиявий чоралар кўрилмоқда: янги йўналишларни очаётган авиакомпанияларга жалб қилинган ҳар бир хорижий сайёҳ учун 100 доллар тўланади. Бундан ташқари, уларга аэропорт хизматлари учун 20% чегирма таклиф этилади.
Ижтимоий тармоқлар орқали фаол тарғибот ҳам режалаштирилган: 5 миллиондан ортиқ обуначиси бўлган 50 нафар хорижий блогерга Ўзбекистонга етти кунлик бепул тур пакетлари таклиф этилади.
Аввалроқ Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги темир йўл транспорти икки баравар оширилиши ҳақида хабар берилган эди.