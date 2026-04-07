Йил бошидан бери мингдан ортиқ қозоғистонлик “Ота-оналар академияси” лойиҳасида иштирок этди
ASTANА. Каzinform — Лойиҳа оила институтини мустаҳкамлаш, ота-оналарнинг тарбия ҳақидаги билимларини ошириш ва масъулиятли ота-оналик маданиятини шакллантиришга қаратилган, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати.
Қозоғистонда Маданият ва ахборот вазирлиги кўмагида “Ота-оналар академияси” лойиҳаси амалга оширилмоқда.
2026 йилда лойиҳа бутун мамлакат бўйлаб 40 мингдан ортиқ одамни қамраб олиши режалаштирилган. Ота-оналар билан бир қаторда, иштирокчилар орасида ўқитувчилар ва ижтимоий хизмат мутахассислари ҳам бор.
— Лойиҳа ўзининг дастлабки ижобий натижаларини ҳам кўрсатди. 2026 йилнинг биринчи чорагида Қарағанди ва Ақмола вилоятларида 30 дан ортиқ таълим тадбирлари ташкил этилди, уларда 1000 дан ортиқ киши иштирок этди. “Ота-оналар академияси” маърузалар, тренинглар, семинарлар, маҳорат дарслари каби тренинг турларини замонавий усуллар билан бирлаштиради. Бундан ташқари, янгиланган ataana.kz онлайн платформаси орқали ота-оналар адвокатлар, шифокорлар, психологлар ва хавфсизлик мутахассисларидан маслаҳат олишлари ва зарур ўқув материалларидан фойдаланишлари мумкин, — дейилади хабарда.
Лойиҳа доирасида оилавий ҳаётга психологик тайёргарлик, молиявий саводхонлик, болалар хавфсизлиги, шунингдек, оилада масъулият ва ўзаро тушунишни шакллантириш масалаларига устувор аҳамият берилади.
Бундан ташқари, ота-оналар ва ўқитувчилар учун методик материаллар ишлаб чиқилмоқда ва етакчи мутахассислар иштирокида подкастлар тайёрланмоқда. Ушбу ташаббуслар масъулиятли ота-оналикни кенг тарғиб қилишга қаратилган.
"Ота-оналар академияси" лойиҳаси Қозоғистонда мустаҳкам оилавий қадриятларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади. Йил охирига қадар 40 мингдан ортиқ одамни қамраб олиш режалаштирилган.
Мамлакатда оилавий сиёсатни амалга ошириш доирасида оила институтини қўллаб-қувватлаш бўйича ҳам тизимли ишлар олиб борилмоқда. Шу муносабат билан Маданият ва ахборот вазирлиги БМТ Аҳолишунослик жамғармаси билан биргаликда "Оила учун қулай иш жойи" лойиҳасини амалга оширмоқда. Лойиҳа иш ва оилавий мажбуриятларни бирлаштириш учун қулай шароитлар яратишга қаратилган.
2026 йилда давлат органлари ва иш берувчилар учун оилада самарали амалиётларни жорий этиш ва ота-оналарни қўллаб-қувватлайдиган корпоратив маданиятни ривожлантиришга қаратилган ўқув дастури ишга туширилади.
Бундан ташқари, бутун мамлакат бўйлаб 152 та Оилаларни Қўллаб-қувватлаш Маркази фаолият юритади. Улар қийин ҳаёт шароитларига тушиб қолган фуқароларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишда муҳим рол ўйнайди. 2026 йил бошидан бери марказларга 10 мингга яқин аризалар келиб тушди, 5 мингдан ортиқ оила маслаҳат олди ва шунча оилага мунтазам ёрдам кўрсатилмоқда.
Ушбу марказлар давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлаш, оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш, жамиятдаги таҳдидларнинг олдини олиш ва қийин вазиятларга тушиб қолган оилаларга ёрдам кўрсатишга хизмат қилади.
Эслатиб ўтамиз, Оиланинг рақамли картаси доирасида Қозоғистонда 246 мингдан ортиқ кишига давлат хизматлари кўрсатилди.