Оиланинг рақамли картаси: Қозоғистонда 246 мингдан ортиқ кишига давлат хизматлари кўрсатилди
ASTANА. Кazinform — Оиланинг рақамли картаси (бундан буён матнда ОРК деб юритилади) жорий этилиши натижасида 2025 йил бошидан бери ижтимоий ва меҳнат соҳасида давлат хизматларини проактив тарзда кўрсатиш учун 463,3 минг кишига SМS хабарлар юборилди. Шу билан бирга, 246,3 мингдан ортиқ киши ариза бермасдан нафақа ёки тўловларни олиш имкониятидан фойдаланди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги хабар берди.
Оиланинг рақамли картаси давлат органларининг барча мавжуд ахборот тизимларидан олинган маълумотлар асосида шакллантирилган. Бугунги кунда унда Қозоғистоннинг 20 миллион фуқароси ёки 6,2 миллиондан ортиқ оилалар ҳақида маълумотлар мавжуд.
ОРКни жорий этишнинг асосий мақсади қозоғистонликларнинг давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимига тенг киришини таъминлашдир. Шу муносабат билан, Қозоғистон Республикасининг Ижтимоий кодекси Оиланинг рақамли картасини ижтимоий сиёсатнинг ўрта ва узоқ муддатли вазифалари ва йўналишларини аниқлаш воситаси сифатида белгилайди. ОРК шунингдек, фуқароларнинг ижтимоий мавқеига қараб кафолатланган давлат ёрдамининг айрим турларига эга бўлиш ҳуқуқи тўғрисида ҳар куни "электрон хабарнома" тақдим этади.
Ҳозирда ОРК давлат ёрдами чораларини олиш ҳуқуқига эга бўлган қозоғистонликларга ҳеч қандай аризаларсиз 11 турдаги нафақа ва ижтимоий тўловларни рўйхатдан ўтказиш имконини беради. Булар меҳнат қобилиятини йўқотган тақдирда ижтимоий тўловлар; ишдан бўшатилган тақдирда ижтимоий тўловлар; боқувчисини йўқотган тақдирда ижтимоий тўловлар; бола туғилиши ва парвариши бўйича нафақалар, ногирон болани тарбиялаётган ота-оналарга (васийларга) нафақалар, ногиронлик нафақалари, кўп болали оилалар учун нафақалар, «Алтын алқа» ва «Күміс алқа» кўкрак нишонлари билан тақдирланган кўп болали оналарга нафақалар, манзилли ижтимоий ёрдам, шунингдек, дафн маросимлари учун бир марталик тўлов.
ОРК орқали пенсия тўловларини олиш имконияти, "ватандош" мақомини бериш ёки узайтиришда мақомнинг амал қилиш муддати ва ишсизлар учун иш билан таъминлаш чоралари ҳақида автоматик хабарномалар ҳам жорий этилди.
Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларини олиш ҳуқуқи ўрнатилганда, потенциал олувчига 1414 ягона қўнғироқ марказидан SМS хабар юборилади. Хабарни олган фуқаро унга ўз розилиги билан жавоб бериши керак. Ариза кўриб чиқилади ва ижтимоий нафақа ёки тўлов автоматик равишда тайинланади, шундан сўнг маблағ олувчининг банк ҳисоб рақамига ўтказилади.
Идора фирибгарлик хавфини олдини олиш учун 1414 ягона қўнғироқ марказидан олинган SМS хабарга жавоб бериш зарурлигини таъкидлади. Барча саволлар бўйича 1414 рақами орқали қўнғироқ марказига мурожаат қилиш мумкин. Қўнғироқ бепул.