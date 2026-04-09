    08:37, 09 Апрель 2026 | GMT +5

    Yaqin kunlarda Qozogʻistonda sovuq ob-havo kuzatiladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” 9-11-aprel kunlari uchun ob-havo maʼlumotlarini eʼlon qildi.

    Фото: Агибай Аяпберегнов / Kazinform

    Kelgusi kunlarda Qozogʻistonning aksariyat hududlarida ob-havo oʻzgaruvchan boʻlib, yomgʻir yogʻadi. 

    9-aprelda respublikaning shimoli-gʻarbiy, shimoliy va janubi-sharqida, 10-aprelda esa gʻarb, shimol va janubi-sharqda momaqaldiroq boʻlib, kuchli shamol turib, doʻl va yomgʻir yogʻishi kutiladi.

    Kechasi mamlakatning shimoli-gʻarbiy qismida, hamda shimolda yogʻingarchilik (yomgʻir, qor) kuzatiladi, 11-aprel kechasi esa mamlakat sharqida qor yogʻishi va yoʻllarda yaxvonlik hosil boʻlishi mumkin. 

    Respublika boʻylab kuchli shamol esishi, kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin.

    Shimoliy, shimoli-gʻarbiy, markaziy va sharqiy hududlarda havo haroratining kechasi 0–8 darajadan 0–5 darajagacha, kunduzi 10–23 darajadan 7–15 darajagacha pasayishi kutiladi.

    Mamlakatning qolgan hududlarida havo harorati bahorga xos qulay darajada saqlanib qoladi.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
