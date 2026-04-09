Yaqin kunlarda Qozogʻistonda sovuq ob-havo kuzatiladi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” 9-11-aprel kunlari uchun ob-havo maʼlumotlarini eʼlon qildi.
Kelgusi kunlarda Qozogʻistonning aksariyat hududlarida ob-havo oʻzgaruvchan boʻlib, yomgʻir yogʻadi.
9-aprelda respublikaning shimoli-gʻarbiy, shimoliy va janubi-sharqida, 10-aprelda esa gʻarb, shimol va janubi-sharqda momaqaldiroq boʻlib, kuchli shamol turib, doʻl va yomgʻir yogʻishi kutiladi.
Kechasi mamlakatning shimoli-gʻarbiy qismida, hamda shimolda yogʻingarchilik (yomgʻir, qor) kuzatiladi, 11-aprel kechasi esa mamlakat sharqida qor yogʻishi va yoʻllarda yaxvonlik hosil boʻlishi mumkin.
Respublika boʻylab kuchli shamol esishi, kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin.
Shimoliy, shimoli-gʻarbiy, markaziy va sharqiy hududlarda havo haroratining kechasi 0–8 darajadan 0–5 darajagacha, kunduzi 10–23 darajadan 7–15 darajagacha pasayishi kutiladi.
Mamlakatning qolgan hududlarida havo harorati bahorga xos qulay darajada saqlanib qoladi.