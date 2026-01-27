OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:37, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Yaqin kunlarda qanday ob-havo kuzatilishi e’lon qilindi

    ASTANA. Kazinform – 27-29-yanvar kunlari janubiy siklon sharqqa qarab harakatlanadi va respublikaning katta qismini qamrab oladi.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Mamlakat bo‘ylab qor yog‘ishi kutiladi, janubiy va janubi-sharqiy hududlarda esa yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘lishi kutiladi. Ba'zi joylarda bo‘ronlar, muzlash va kuchli shamollar kuzatiladi.

    Shimoli-g‘arbiy, shimoliy va markaziy hududlar antitsiklon ta'sirida bo‘ladi. Ushbu hududlarda ayozli va asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo hukmronlik qiladi.

    G‘arbiy va shimoliy hududlarda ayozli ob-havo hukmronlik qiladi, kechasi harorat -20…-35°C gacha bo‘ladi. Keyinchalik havo haroratining g‘arb va shimolda kechasi -7…-20°C gacha, kunduzi -2…-12°C gacha ko‘tarilishi kutilyapti.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!