08:37, 27 Январь 2026 | GMT +5
Yaqin kunlarda qanday ob-havo kuzatilishi e’lon qilindi
ASTANA. Kazinform – 27-29-yanvar kunlari janubiy siklon sharqqa qarab harakatlanadi va respublikaning katta qismini qamrab oladi.
Mamlakat bo‘ylab qor yog‘ishi kutiladi, janubiy va janubi-sharqiy hududlarda esa yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘lishi kutiladi. Ba'zi joylarda bo‘ronlar, muzlash va kuchli shamollar kuzatiladi.
Shimoli-g‘arbiy, shimoliy va markaziy hududlar antitsiklon ta'sirida bo‘ladi. Ushbu hududlarda ayozli va asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo hukmronlik qiladi.
G‘arbiy va shimoliy hududlarda ayozli ob-havo hukmronlik qiladi, kechasi harorat -20…-35°C gacha bo‘ladi. Keyinchalik havo haroratining g‘arb va shimolda kechasi -7…-20°C gacha, kunduzi -2…-12°C gacha ko‘tarilishi kutilyapti.