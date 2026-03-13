Японияда Тоқаевнинг ташрифи натижалари юқори баҳоланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг Япониядаги Элчиси Ерлан Баударбек-Қожатаев Япония Либерал-демократик партиясининг Тараққиёт стратегияси бўйича штаби раҳбари, Япониянинг собиқ бош вазири Фумио Кишида билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Япония Либерал-демократик партиясининг Тараққиёт стратегияси бўйича штаби иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишга ва сунъий интеллект, яримўтказгичлар ва энергетика каби 17 та стратегик соҳага инвестицияларни жалб қилиш орқали ўсишни таъминлашга қаратилган иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқувчи асосий орган ҳисобланади.
Е. Баударбек-Қожатаев япон сиёсатчисини Қозоғистондаги сиёсий ва иқтисодий ислоҳотларнинг асосий йўналишлари билан таништирди, инвестиция муҳитини яхшилаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва логистикани модернизация қилиш чораларига алоҳида эътибор қаратди.
— Ф. Кишида Япония Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Токиога расмий ташрифи ва 2025 йил декабрь ойида бўлиб ўтган "Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммити" натижалари давомида эришилган келишувларни тўлиқ амалга ошириш ниятида эканлигини таъкидлади. У Давлат раҳбарининг Нарухито ва Япония Бош вазири Санаэ Такаичи билан учрашувлари иқтисодий ва инвестиция алоқаларини мустаҳкамлаш учун янги имкониятлар очганини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Япон сиёсатчиси шунингдек, Япония ва Қозоғистон ўртасидаги сунъий интеллект ва рақамли технологиялар каби янги соҳалардаги ҳамкорликнинг кенгайишини олқишлади ва қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун юқори салоҳиятга эга эканлигини таъкидлади.
Учрашувда Япония Ташқи ишлар вазирлигининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили, Элчи Масаки Ишикава ҳам иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг декабрь ойи бошида Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борган эди.