Японияда Nissan савдоси 30 йил ичидаги энг паст даражага тушди
ASTANA. Kazinform — Японияда янги Nissan автомобиллари савдоси 1993 йилда маълумотлар тўплаш бошланганидан бери 2025 йилда энг паст даражага етди, автомобиль ишлаб чиқарувчининг ички бозордаги улуши биринчи марта 10% дан пастга тушди, деб хабар беради Кazinform.
Nikkei маълумотларига кўра, Японияда янги Nissan автомобиллари савдоси ўтган йили 15% га камайиб, 403 105 донани ташкил этди, бу кетма-кет иккинчи йил пасайишдир. Бу кўрсаткич 2022 йилда сотилган 449 458 донадан пастроқ, ўшанда саноат коронавирус пандемияси туфайли яримўтказгичлар танқислигидан азият чекди.
Янги моделларнинг етишмаслиги дилерлик марказларига мижозлар оқимининг камайишига олиб келди, бу эса ўз навбатида савдонинг сустлашишига олиб келди. Япониянинг энг кўп сотиладиган ихчам автомобили Note савдоси олдинги йилга нисбатан январдан ноябргача 20% га камайди.
Автомобиль ишлаб чиқарувчининг ички бозордаги улуши ўтган йили 9% гача пасайди, бу 1993 йилдан бери биринчи марта бир хонали рақамга тушишдир. Компания энди Япониянинг энг йирик автомобиль ишлаб чиқарувчилари орасида Toyota Motor, Suzuki Motor, Honda Motor ва Daihatsu Motorдан кейин бешинчи ўринда туради.
Ноябрь ойида Nissan 2025 молиявий йил учун савдо режасини 15 000 донага камайтириб, 445 000 донага етказди. Апрелдан декабргача бўлган уч чоракда сотувлар 269 768 донани ташкил этди, бу мақсаднинг 61% ни ташкил этади, бу эса ушбу мақсадга эришиш қийин бўлишини кўрсатади.
Компания шу ойда Leaf электр автомобилининг янги версияларини ва шу ёзда Elgrand минивенини чиқаришни режалаштирмоқда. Elgrand 2010 йилдан бери янгиланмаган, бу эса уни Nissanнинг янги маҳсулот стратегиясининг асосий элементига айлантиради.
2024 молиявий йилда Nissanнинг глобал савдосининг 14% ни Япония ташкил этишини ҳисобга олсак, ушбу янги моделларнинг ишлаши автомобиль ишлаб чиқарувчининг тикланишига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
Умуман олганда, Японияда 2025 йилда янги автомобиллар савдоси 3%га ўсиб, тахминан 4,57 миллион донани ташкил этди, бу икки йил ичидаги биринчи ўсишдир. Бироқ, бу кетма-кет олтинчи йил давомида 5 миллион донадан паст савдони англатади, бу эса ички савдонинг пасайиш тенденциясининг давом этаётганидан далолат беради.
