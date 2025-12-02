Хитой автомобиль ишлаб чиқарувчиси қарийб 90 000 та автомобилни қайтариб олади
ASTANА.Кazinform - Хитой автомобиль ишлаб чиқарувчиси BYD аккумулятор тизимидаги хавфли нуқсон туфайли 88 981 та гибрид автомобилни қайтариб олишини маълум қилди.
BYD Automobile Industry Co., Ltd. ва BYD Auto Co., Ltd. компаниялари SAMRга 2021 йил январидан 2023 йил сентябригача ишлаб чиқарилган Qin PLUS DM-i автомобилларини қайтариб олиш режаларини тақдим этишди.
Баъзи қайтариб олинган автомобилларда ишлаб чиқариш жараёнида юзага келган аккумуляторларнинг бир хиллиги билан боғлиқ муаммолар борлиги ҳақида хабар берилган. Бу муаммолар аккумулятор тортиш кучининг пасайишига ва баъзи ҳолларда электр режимида ҳаракатлана олмасликка олиб келиши мумкин.
Компаниянинг таъкидлашича, 28 ноябрда бошланган қайтариб олиш Бозорни тартибга солиш бўйича давлат бошқармаси томонидан бошланган нуқсон бўйича текширувдан сўнг амалга оширилмоқда.
BYD режасига кўра, ваколатли дилерларга диагностика тизими дастурий таъминотини бепул масофадан янгилаш топширилган. Янгиланишдан сўнг, агар тортиш батареясининг ишлашида аномалиялар аниқланса, бошқарув панелида носозлик индикатори ёнади ва эгаси батареяни бепул алмаштириш учун дилерлик марказига мурожаат қилиши мумкин.
Қайтариб олиш тўғрисида хабарнома мижозларга расмий BYD дилерлари ёрдамида почта, телефон ва SMS орқали юборилади.
