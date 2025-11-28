Хитой ва немис электромобиллари Teslaни Европа бозоридан сиқиб чиқармоқда
ASTANA. Kazinform - Жаҳон бозорида, айниқса Европада Tesla электромобиллари савдоси пасаймоқда. Бунинг асосий сабаби хитойлик ва немис автомобиль ишлаб чиқарувчилари ўртасидаги рақобат кучайган, деб беради Reuters.
Европа автомобиль ишлаб чиқарувчилар ассоциацияси ҳисоботига кўра, Teslaнинг Европадаги сотуви октябрь ойида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 48,5 фоизга камайди. Жорий йилнинг ўн ойи давомида бренднинг минтақадаги савдоси қарийб 30 фоизга қисқарган бўлса, умумий электромобиллар савдоси 26 фоизга ошган.
Октябрь ойида Хитойнинг BYD Европада 17 470 дона автомобиль ишлаб чиқарди, бу Teslaдан икки баробар кўп. Сентябргача бўлган даврда Volkswagen электромобиллари савдоси 78,2 фоизга ошиб, 522,6 минг донани ташкил этди, бу Teslaнинг натижаларидан деярли уч баравар кўп.
Дуйсбург-Эссен университети транспорт таҳлили маркази раҳбари Фердинанд Дюденхеффернинг қайд этишича, Илон Маскнинг муаммоси нафақат унинг автомобиллари ва хитойлик ишлаб чиқарувчилар, балки европаликларнинг ҳам унга етиб боришидадир.
Teslaнинг Хитойдаги сотуви ва бозор улуши ҳам пасайиб, кескин тушиб кетди. Октябрь ойида компания етказиб бериш ҳажми 35,8 фоизга қисқариб, уч йиллик энг паст кўрсаткичга етди. Январь-октябрь ойлари орасида Хитой бозоридаги сотувлар 8,4 фоизга камайди.
Tesla Chery каби янгиланган хитой брендларининг, шунингдек янги ўйинчиларнинг жумладан Xiaomiнинг рақобатига дуч келди. Унинг yu7 электромобили июнь ойида ишга туширилгандан сўнг қисқа вақт ичида Model Yга жиддий рақибга айланди.