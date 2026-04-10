Япония қўшимча 20 кунлик нефть захираларини чиқаради
ASTANА. Кazinform — Япония май ойига қадар қўшимча 20 кунлик нефть захираларини чиқаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда бош вазир Санаэ Такаичи маълум қилди, деб хабар беради Кyodо агентлиги.
Режа Яқин Шарқдаги вазият бўйича вазирлар йиғилишида эълон қилинди. Ушбу тадбир март ойи ўрталарида Форс кўрфазидаги давлат, хусусий ва нефть қазиб олувчи мамлакатлардан тахминан 50 кунлик нефть захираларини чиқариш бошланганидан кейин амалга оширилади.
— Биз нефть таъминоти барқарорлигини таъминлаш учун барча мумкин бўлган чораларни кўрамиз, — деди Такаичи.
Япония нефть импорти учун 90% дан ортиқ Яқин Шарққа боғлиқ бўлиб, унинг аксарияти Ҳормуз бўғози орқали ўтади. Бу глобал энергия таъминотидаги муҳим артерия бўлиб, Эрон февраль ойи охирида АҚШ ва Исроил ҳужумларидан кейин уни ёпди.
Сешанба куни Вашингтон ва Теҳрон икки ҳафталик шартли сулҳга келишиб олдилар. Теҳрон АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан бир томонлама белгиланган муддат тугашидан олдин бўғозни очишга ёки муҳим инфратузилмасини йўқ қилишга мажбур бўлди.
Бироқ, Ҳормуз бўғозидаги чекловлар бекор қилинадими ёки йўқми, ҳали ҳам номаълум. Бунинг сабаби, Исроил сулҳ битимидан кейин ҳам Ливанда Эрон томонидан қўллаб-қувватланадиган “Ҳизбуллоҳ” гуруҳига ҳужумларини давом эттираётгани ҳақида хабарлар тарқалган.
Эслатиб ўтамиз, Япония ўзининг стратегик захирасидан нефть сотишни бошлади.