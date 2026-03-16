Япония ўзининг стратегик захирасидан нефть сотишни бошлади
ASTANA. Kazinform — Япония ҳукумати Яқин Шарқдаги вазият туфайли стратегик нефть захирасининг бир қисмини бозорга чиқаришни бошлади, деб хабар беради Report.
Аввалроқ, Япония Бош вазири Санаэ Такаити бозорга 45 кунлик миллий истеъмолга тенг миқдорда нефть чиқариш ниятида эканлигини маълум қилган эди. Биринчидан, 15 кунлик истеъмолга тенг хусусий захиралар чиқарилади. Март ойи охирига келиб, ҳукумат мамлакатнинг ҳозирги истеъмол даражасида бир ойлик эҳтиёжларини қоплаш учун етарли миқдорда нефть сотишни бошлаши режалаштирилган. Бу миқдордаги нефть улгуржи харидорларга нисбатан паст нархларда сотилади, бу АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳарбий ҳужумларидан олдин мавжуд бўлган даражалар туфайли.
Япониянинг умумий нефть захиралари, шу жумладан давлат ва хусусий захиралар, мамлакатнинг 254 кунлик эҳтиёжларини қоплайди ва тахминан 470 миллион баррелни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, 28 февралда АҚШ ва Исроил Эронга қарши ҳарбий операция бошладилар. Натижада Олий раҳбар Али Хоманаий ва бир нечта юқори лавозимли амалдорлар ўлдирилди. Шундан сўнг, Эрон нафақат Исроилдаги, балки АҚШ ва унинг иттифоқчилари ҳарбий базаларга эга бўлган Саудия Арабистони, Қатар, Бирлашган Араб Амирликлари, Уммон, Баҳрайн, Ироқ ва Кипр каби мамлакатлардаги нишонларга ҳам зарба бера бошлади.