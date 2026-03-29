Япония компанияси сабзи ва олмалардан апельсин таъмли шарбат ишлаб чиқарди
ASTANА. Кazinform — Япониянинг Kagome Co. компанияси хомашё нархларининг кескин ошиши туфайли апельсин ишлатмасдан апельсин таъмли шарбат ишлаб чиқарди, деб хабар беради Кyodо.
Япония бўйлаб супермаркетлар ва дўконларда Beyond деб номланган янги маҳсулот сотувга чиқарилди. Ушбу ичимлик 100% сабзавот ва мева шарбатлари сифатида тақдим этилади ва 195 мл пакетда тахминан 140 иенадан сотилади.
Компаниянинг маълумотларига кўра, апельсин таъми тахминан икки йиллик тадқиқотлардан сўнг ўз технологияси ёрдамида қайта яратилган. Таркиби Янги Зеландиядан келтирилган сариқ сабзи, олма, шунингдек, ананас ва лимонни ўз ичига олади. Сабзи табиий ширинликни таъминлайди, олма эса таъмни тўлдиради.
Апельсин ишлатмаслик қарори импорт қилинган хомашё нархининг ошиши билан боғлиқ. Япония асосан импорт қилинган маҳсулотларга қарам, аммо Бразилия каби йирик ишлаб чиқарувчи мамлакатларда ҳосилнинг пастлиги ва иенанинг заифлашиши апельсин шарбати нархини кўтариб, вақтинча савдони камайтирди.
Ташқи савдо маълумотларига кўра, 2025 йилда апельсин шарбатининг импорт нархи литри учун тахминан 980 иенани ташкил этди, бу 2020 йилга нисбатан тўрт баравар кўп.
Kagome Co. компаниясида таъкидланганидек, ичимлик барқарор таъминотга эга ингредиентлардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқилган, бу эса цитрус бозорининг ўзгарувчанлигига боғлиқликни камайтириш имконини беради.
