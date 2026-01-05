Энди Туркистон вилоятида табиий шарбатлар ва болалар таомлари ишлаб чиқарилади
ASTANА. Кazinform — Туркистон вилоятида мева пюреси, олма кукуни, шунингдек, болалар овқатлари учун маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган мевани чуқур қайта ишлаш заводи ишга туширилди, деб хабар беради Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
Давлат раҳбарининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ривожлантириш ва маҳаллий хомашёнинг қўшимча қийматини ошириш бўйича топшириқлари доирасида ҳудудларда ўнлаб инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда.
Шу билан бирга, Туркистон вилоятининг Тулкибас туманида олма ва бошқа меваларни чуқур қайта ишлаш заводи ишга туширилди. Корхона 100 фоиз табиий, аралашмасиз шарбат, мева пюреси, олма кукуни, шунингдек, болалар таомлари учун маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қаратилган.
«Тулкибас мева ва сабзавотлар» қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш кооперативи замонавий ишлаб чиқариш стандартларига жавоб беради ва Хитойдан келтирилган янги автоматлаштирилган ускуналар билан жиҳозланган. Заводнинг йиллик ишлаб чиқариш қуввати 5 минг тоннагача олмани қайта ишлаш имконини беради.
Ҳозирда корхона кунига 30 тоннагача олмани қайта ишлайди ва Ayim бренди остида тайёр маҳсулотлар чакана савдо тармоқларида сотилади.
— Корхона тўлиқ ўз хомашёси билан таъминланган. 300 гектар майдондаги олма боғларидан йиғиб олинган маҳсулотларнинг бир қисми қайта ишлашга жўнатилади, қолган қисми эса кооперативнинг 2 минг тонна сиғимли мева сақлаш омборида сақланади ва қишда бозорга чиқарилади. Келажакда завод маҳаллий боғбонлардан стандартга жавоб бермайдиган олмаларни қабул қилиш ва қайта ишлашни режалаштирмоқда. Бу ҳудуддаги фермерлар учун қўшимча ёрдам бўлади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Туркистон вилоятида видеокамералар, тиббий ускуналар, маиший кимё маҳсулотлари ишлаб чиқарилади.