Туркистон вилоятида видеокамералар, тиббий ускуналар, маиший кимё маҳсулотлари ишлаб чиқарилади
ASTANA. Kazinform — Маҳаллий ишлаб чиқариш ва қайта ишлашни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш мақсадида Туркистон вилоятида "Кичик саноат парки" лойиҳаси ишга туширилди. У ерда 238 гектар майдонда 21 та кичик саноат майдончаси яратилди. Бу ҳақда Туркистон вилояти ҳокими Нуралхан Кўшеров маълум қилди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, асосий йўналишлар қурилиш материаллари, мебель, пластмасса буюмлари, кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва енгил саноат ҳисобланади.
“Лойиҳа доирасида 248 та бино қуриш ва қарийб 5 минг иш ўрни яратиш режалаштирилган. Ҳозирда 40 та бино қурилди ва 32 та лойиҳа ишга туширилди. Қарийб 2 минг иш ўрни яратилди”, — деди Н. Кўшеров пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда.
"Кичик саноат парки"да мебель, пуркагичли суғориш, ичимликлар, музлатгич ва қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналари очилди.
“Келажакда мамлакатимизни видеокамералар, тиббий ускуналар, маиший кимё воситалари билан таъминлаш ва уларни экспорт қилиш имконияти пайдо бўлади”, — дейди вилоят ҳокими.
Умуман олганда, жорий йилнинг дастлабки 10 ойида вилоятда саноат маҳсулотлари ҳажми 1,3 триллион тенгега етди, ўсиш суръати 113,4 фоизни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон билан музокаралар натижасида Туркистон вилоятида 100 гектар майдонда "Марказий Осиё халқаро ҳамкорлик маркази" ташкил этилди.