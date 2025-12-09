Туркистонда Ўзбекистон билан ҳамкорликда очилган кооперация 185 млрд тенге инвестиция жалб қилади
ASTANA. Kazinform — Ўзбекистон билан музокаралар натижасида Туркистон вилоятида 100 гектар майдонда “Марказий Осиё халқаро ҳамкорлик маркази” ташкил этилди. Янги марказ фаолияти ҳақида Туркистон вилояти ҳокими Нуралхан Кўшеров сўзлаб берди.
Президент ўз Мурожааномасида Марказий Осиё мамлакатлари билан иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича кўрсатмалар берди.
“Янги иншоот замонавий омборхоналар ва ишлаб чиқариш қувватларига эга интеграциялашган логистика маркази бўлиб хизмат қилади. Марказда лойиҳаларни амалга оширишга 7 инвестор қизиқиш билдирмоқда. Натижада, минтақавий иқтисодиётга 185 миллиард тенге сармоя киритилиши ва 1175 та иш ўрни яратилиши кутилмоқда. Бюджетга қўшимча солиқлардан 355 миллион тенге тушади”, — деди Н. Кўшеров пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда.
Ҳозирда 8 та саноат биноси қурилмоқда ва ички инфратузилма тизимларини қуриш ишлари олиб борилмоқда. Ушбу бинолар келгуси йилда фойдаланишга топширилади.
Умуман олганда, бу йил саноат соҳасида 107 миллиард тенге қийматидаги 22 та лойиҳа амалга оширилди, натижада 2443 та иш ўрни яратилди. Улар орасида Сузоқ туманида табиий уранни қайта ишлаш мажмуаси, Отирар туманида 2 та пахтани қайта ишлаш заводи, Тулкибас туманида ичимликлар фабрикаси, Сайрам туманида замонавий гўштни қайта ишлаш заводи ва Ордабаси туманида алюминий маҳсулотлари заводи мавжуд.