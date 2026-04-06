Япония фуқароларга ноқонуний ишчилар ҳақида маълумот бергани учун мукофот таклиф қилмоқда
ASTANА. Кazinform — Япониянинг Ибараки префектураси чет элликларни ноқонуний равишда ишга олган иш берувчилар ҳақида хабар бергани учун тахминан 10 000 иена (63 доллар) миқдорида пул мукофоти беришини эълон қилди. Бу ҳақда Кyodо ахборот агентлиги хабар берди.
Ушбу ташаббус жамиятда баъзи мунозараларга сабаб бўлди. Танқидчилар бундай чора камситиш ва ижтимоий сегрегацияга олиб келиши мумкинлигидан хавотирда.
Токионинг шимоли-шарқида жойлашган Ибараки префектураси мамлакатда чет элликларни ноқонуний ишга ёллаш бўйича кетма-кет тўртинчи йил давомида етакчи бўлиб келмоқда. Шу муносабат билан расмийлар 2026 молиявий йилдан бошлаб мукофотлаш тизимини жорий этишни режалаштирмоқдалар. Чет эллик ишчиларни ишдан бўшатиш ҳақида гап-сўз йўқлиги таъкидланди.
Механизм ноқонуний ишга ёллаш ҳолатларини аниқлашга мўлжалланган. Расмийларнинг тушунтиришича, тизим умуман чет эллик ишчиларга эмас, балки фақат меҳнат қонунларини бузганларга қаратилган. Мукофот фақат хабар ҳибсга олинишига олиб келган тақдирдагина тўланади.
Ибараки губернатори Кадзухико Ойгава ноқонуний иммиграцияга қарши курашиш маҳаллий ҳокимият органларининг бевосита вазифаси эканлигини ва самарали чоралар кўриш зарурлигини айтди.
— Бу чет элликларни четлаштириш билан ҳеч қандай алоқаси йўқ. Ноқонуний иш билан таъминлашга тоқат қилмайдиган жамиятни яратиш чет элликларнинг тўлиқ иштироки учун зарур шартдир, — деди у матбуот анжуманида.
Ҳукумат ташаббусни қўллаб-қувватлаш учун тушунтириш ишларини давом эттиришни режалаштирмоқда.
Бироқ, танқидчилар бошқача фикрда. Префектура адвокатлар уюшмаси режадан дарҳол воз кечишга чақирди ва бу фуқароларни чет эллик ишчиларга нисбатан шубҳа уйғотиши, салбий муносабатни кучайтириши ва камситишни кучайтириши ҳақида огоҳлантирди. Шунга ўхшаш чақириқлар Усику ҳибсхонасида чет элликларни қўллаб-қувватловчи фуқаролик жамияти ташкилотлари, шунингдек, Япониядаги Корея фуқаролари ассоциацияси томонидан эълон қилинган.
Аҳолининг тез қариши ва ишчи кучи етишмаслиги шароитида Япония сўнгги йилларда анъанавий қатъий иммиграция сиёсатига қарамай, ўз меҳнат бозорини чет эллик ишчилар учун аста-секин очиб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Японияда туғилиш даражаси кетма-кет ўнинчи йил рекорд даражада пасайди.