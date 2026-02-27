Японияда туғилиш даражаси кетма-кет ўнинчи йил рекорд даражада пасайди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилда Японияда туғилган болалар сони 706 000 га тушди. Бу 1899 йилда статистика юритила бошланганидан бери энг паст кўрсаткич ва кетма-кет ўнинчи антирекорддир. Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилди, деб хабар беради Kyodo News.
Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 2,1% га камайди. Мутахассислар буни аҳолининг тез қариши ва инфляция билан боғлайдилар, чунки яшаш харажатлари болаларни тарбиялашни қийинлаштиради. Кўпгина японлар ҳаётдаги устуворликларини ўзгартирмоқдалар, никоҳни ва фарзанд кўришни кейинга қолдирмоқдалар ёки оиладан бутунлай воз кечмоқдалар.
Табиий ўсишнинг тескари ҳодисаси, яъни ўлим сони туғилиш сонидан ошиб, рекорд даражадаги 899 000 кишига етди. Илгари, туғилиш даражаси фақат 2042 йилга бориб 710 000 дан пастга тушиши башорат қилинган эди.
2024 йилда Япония фуқаролари орасида туғилиш даражаси биринчи марта 700 000 дан пастга тушди. 2025 йилда никоҳлар сони 1,1% га ўсиб, 505 000 га етди. Бу туғилиш даражасининг пасайишини қисман юмшатган бўлса-да, у ҳали ҳам пандемиядан олдинги йилига 600 000 никоҳ даражасидан паст.
Туғилиш даражасининг ўсиши фақат иккита префектурада - Токио ва Ишикавада қайд этилди. Пойтахтда туғилиш сони тўққиз йил ичида биринчи марта ошди, бу аҳоли миграцияси ва болали оилаларни қўллаб-қувватлаш чоралари билан боғлиқ. Ишикавада ўсиш энди 2024 йилдаги вайронкор зилзиладан кейинги пасайишни қайтармоқда.
Қолган 45 та префектурада туғилиш даражаси пасайишда давом этмоқда. Пасайиш, айниқса, Шимане, Ямагата, Аомори ва Нагано ҳудудларида сезиларли. Қишлоқ жойларда аҳоли сони камайиб бормоқда, чунки аҳоли бошқа жойларга ўқиш ва ишлаш учун кўчиб ўтишни бошлайди.
2025 йилда Японияда 1,61 миллион ўлим қайд этилган, бу 2024 йилга нисбатан 13 мингга кам. Таққослаш учун, 1973 йилда мамлакатда икки миллиондан ортиқ бола туғилган ва 2016 йилда туғилиш даражаси биринчи марта бир миллиондан пастга тушган.
Эслатиб ўтамиз, Япониянинг давлат қарзи 2025 йилда рекорд даражага етди.